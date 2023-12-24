«الغرف السياحية»: نستهدف جذب أكثر من 18 مليون زائر إلى مصر خلال 2024

قال وائل فودة، عضو الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ القطاع السياحي الحكومي والخاص يستهدف جذب أكثر من 18 مليون سائح في 2024، موضحا أنّ الإمكانات السياحية التي تمتلكها مصر قادرة على جذب أكبر من هذا العدد، وعدد السياح الذين زاروا مصر خلال عام 2023 بلغ نحو 15 مليون سائح.

الأنماط السياحية التي تمتلكها مصر حاليا

وأضاف فودة لـ«الوطن»، أنّ مصر تمتلك العديد من الأنماط السياحية التي تستطيع جذب السياح مهما كانت اتجاهاتهم ورغباتهم، لافتا إلى أنّ مصر تمتلك أنماط السياحة الثقافية والشاطئية والعلاجية والاستشفائية والمؤتمرات والمعارض، إضافة إلى نمط السياحة الدينية والروحية.

شرم الشيخ والعلمين الجديدة

وأشار عضو الجمعية العمومية للإتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أنّ مصر بها العديد من المدن السياحية ذات شهرة عالمية، موضحا أنّ شرم الشيخ واحدة من أهم المنتجعات السياحية في العالم وهو ذات الحال بالنسبة للغردقة، فضلا عن مدينتي الأقصر وأسوان وما يذخران به من كنوز أثرية لا تتواجد بأي مكان بالعالم وهو ذات الحال بالقاهرة، إضافة إلى مدينة العلمين الجديدة التي ستكون في غضون سنوات قليلة واحدة من أهم المنتجعات السياحية بالشرق الأوسط.