«الغرف السياحية»: الفنادق جاهزة لاستقبال أفواج السياح بالكريسماس ورأس السنة

أكّد علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أنَّ الفنادق المصرية جاهزة لاستقبال أفواج السياح خلال عطلات الكريسماس ورأس السنة، إذ تمّ تلقي آلاف الحجوزات المؤكّدة للقدوم إلى مصر خلال تلك الفترة.

مستوى فنادق مصر يضاهي نظيرتها بأكبر الدول السياحية في العالم.

وأضاف «غنيم»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ غالبية السياح القادمين لمصر خلال هذه الفترة من السياح الأوروبيين، وأنَّ مستوى الفنادق المصرية حاليًا يضاهي نظيرتها في أكبر الدول السياحية في العالم.

وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أنَّ غالبية السياح الوافدين لمصر لقضاء عطلات أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية اختاروا القدوم لمدن القاهرة والغردقة والأقصر وأسوان وشرم الشيخ.

15 مليون سائح حصيلة أعداد الوافدين إلى مصر في 2023

وأوضح أنَّ أعداد السياح الوافدين لمصر هذا العام بلغ نحو 15 مليون سائح، وهو أعلى معدل لقدوم السياح إلى مصر عبر التاريخ، إلا أنَّه كان يمكن أن ترتفع الأعداد أكثر من ذلك لولا الظروف السياسية التي حدثت بمنطقة الشرق الأوسط خلال الربع الأخير من العام الجاري.