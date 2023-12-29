أستاذ اقتصاد: منطقة غرب القنطرة تضم استثمارات بحجم يفوق مليار دولار

قال الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد، إنَّ منطقة غرب القنطرة التي تُنشىء بها الدولة المصرية 11 مشروعاً مختلفاً، تعتبر منطقة واعدة وفي المجمل تضم استثمارات بحجم يفوق مليار دولار التابعة لعدة شركات، لافتاً إلى أن توقيع اقتصادية قناة السويس عقداً أمس، مع كبرى شركات الصين في منطقة القنطرة غرب الصناعية خطوة مهمة في جذب استثمارات أجنبية للمنطقة.

«عبد العظيم»: جهود كبيرة للدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أضاف «عبد العظيم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميتين سمر الزهيري وسارة سراج، والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ مساحة المشروع ستقام على 120 ألف متر باستثمارات تزيد عن 50 مليون دولار، ما يمثل مؤشرا إيجابيا لمدى إقبال الشركات الأجنبية على الاستثمار في مصر.

توفير 2000 فرصة عمل

وتابع أستاذ الاقتصاد، بأنَّ المشروع سيوفر 2000 فرصة عمل، ويسهم في جذب مزيد من الشركات الأجنبية للاستثمار في مصر.