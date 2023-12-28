«تجارية الجيزة» عن ضوابط تسعير الأراضي الصناعية: تنعش الاستثمار في مصر

رحب المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، بضوابط تسعير أراضي النشاط الصناعي الصادرة عن مجلس الوزراء، مؤكدا أنها تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية للنشاط الصناعي.

تسعير أراضي النشاط الصناعي

وأضاف في بيان للغرفة أن الإجراءات الأخيرة أتاحت أمام المستثمرين أكثر من نموذج للملكية وأساليب متنوعة للسداد، وفقًا للحالة الاقتصادية لكل مستثمر، والاحتياجات التمويلية للمشروع.

تفاصيل القرار

وأوضح أنه وفقًا لقرار مجلس الوزراء يمكن للمستثمر سداد دفعة تعاقد بواقع 25% من إجمالي قيمة الأرض، والباقي على ثلاثة أقساط سنوية متساوية، مضافا إليها الفوائد المستحقة بنسبة 10% سنوياً، مع الالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض، أو أن يقوم بسداد دفعة تعاقد بواقع 10% من إجمالي قيمة الأرض، مع فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد، وسداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة أربع سنوات متتالية، مضافاً إليها الفوائد المستحقة بنسبة 10% سنويا.