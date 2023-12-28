أفضل طرق الاستثمار 2024 يوضحها خبير اقتصادي.. الذهب الأكثر انتشارا

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنَّ الفكر الاستثماري لدى المصريين بدأ في الازدهار مؤخراً، مقارنة بالسنوات الماضية، ليتجه العديد من الأفراد إلى التفكير في كيفية تنمية مدخراتهم خلال آخر عامين، وبالأخص في 2023، متوقعاً أنَّ يستمر هذا التفكير الإيجابي للشعب المصري لعدة سنوات مقبلة.

مواجهة تداعيات أزمة التضخم العالمية

وأضاف «السيد»، في مداخلته عبر «زووم»، ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ التوجه الأخير للمصريين الهدف الأساسي منه المحافظة على القوة الشرائية للعملة ومواجهة تداعيات أزمة التضخم العالمية، مشيراً إلى أنَّ الاستثمار في الذهب هو الأكثر انتشاراً بين الأفراد في الوقت الحالي.

الذهب مخزن للقيمة

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات: «الذهب مخزن للقيمة والمصريين يستثمرون فيه عبر شراء الجنيهات والسبائك الذهبية، خاصة مع سهولة تسييله في أي وقت، أي إمكانية بيعها مرة أخرى، كما أنَّ احتمالية تحقيق هامش ربح عالية عند البيع بعد فترة وخاصةً مع ارتفاعات الذهب عالمياً منذ النصف الثاني من 2023».

واستطرد: «هناك أوجه أخرى للاستثمار بدأت في الانتشار خلال الفترة الماضية، مثل الاستثمار العقاري خاصة شراء وحدات إدارية أو سكنية صغيرة وتكون مخزن للقيمة بجانب أنها تدر عائد ومع صغر حجمها يسهل بيعها مرة أخرى عند الحاجه إلى ذلك».