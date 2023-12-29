انخفاض أسعار اللحوم اليوم الجمعة 29-12-2023.. كيلو البلدي يتراجع 40 جنيها

شهدت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 29-12-2023، تراجعًا كبيرًا بلغ نحو 40 جنيهًا في كيلو اللحوم البقري البلدي، وسجل سعر اللحوم البلدي الكندوز نحو 290 جنيهًا للكيلو مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، التي بلغت نحو 340 جنيهًا، وذلك بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء وشعبة القصابين.

انخفضت أيضًا أسعار اللحوم المجمدة بنحو 45 جنيهًا في الكيلو، وسجل سعر الكيلو نحو 155 جنيهًا مقارنة بما كانت عليه الأسعار الأسبوع الماضي وكانت 200 جنيه، وفق شعبة القصابين.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

تستعرض «الوطن» أسعار اللحوم البلدي والمجمدة والمستوردة وفق المعلن من شعبة القصابين، كالتالي:

لحم بقري بلدي الكيلو بـ308 جنيهات

لحم رقبة بقري الكيلو بـ360 جنيها

عرق فلتو بلدي الكيلو بـ460 جنيها

ريش ضاني بلدي الكيلو بـ450 جنيها

رامب بقري بلدي الكيلو بـ380 جنيها

لحم موزة بقري بلدي الكيلو بـ325 جنيها

فخدة ضاني بلدي وزن 7 كيلو بـ3160 جنيها

ظهر فخدة بلدي بقري الكيلو بـ380 جنيها

لحم ضاني بالعظم بلدي الكيلو بـ410 جنيهات

لحم بقري توب سايد بلدي الكيلو بـ335 جنيها

لحم بقري مفروم بلدي الكيلو بـ305 جنيهات

مخاصي الكيلو بـ340 جنيها

أسعار اللحوم المجمدة البرازيلي اليوم

لحم بقري برازيلي الكيلو بـ335 جنيها

لحم موزة بقري برازيلي الكيلو بـ320 جنيها

لحم مفروم برازيلي الكيلو بـ325 جنيها

أسعار اللحوم المجمدة الهندية اليوم

لحم بقري هندي الكيلو بـ270 جنيها

لحم جاموسي هندي الكيلو بـ245 جنيها

لحمة مفرومة هندي الكيلو بـ170 جنيها.