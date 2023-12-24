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أسعار اللحوم اليوم الأحد 24-12-2023 في مصر.. تراجع 8 جنيهات للكيلو

كتب:

سعيد رمضان
06:00 ص | الأحد 24 ديسمبر 2023
أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم اليوم

سجلت أسعار اللحوم اليوم الأحد 24- 12- 2023،  في مصر، تراجعا في بعض الأنواع بنسب متفاوتة، وتتوفر اللحوم الحمراء بشكل جيد في الأسواق المصرية، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم بالأسواق المصرية

وتراجعت أسعار اللحوم اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023، بالأسواق المحلية ومحلات الجزارة، بشكل جيد، ويتراوح السعر ما بين 170 إلى 350 جنيهًا للكيلو حسب النوع، ويختلف السعر بحسب النوع كما يختلف من مكان لآخر، وذلك حسبما أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم في مصر

- تراجع سعر كيلو اللحم الضأن اليوم، بالنسبة للمستهلك، بنحو 8.28 جنيه، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 341.86 جنيه.

- تراجع سعر كيلو اللحم البتلو اليوم بالنسبة للمستهلك بنحو 2.56 جنيه، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 346.86 جنيه.

- سجل متوسط سعر كيلو  اللحم الكندوز الكبير اليوم بالنسبة للمستهلك، نحو 274.8 جنيه.

أسعار الكبدة اليوم

- تراجع سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم بالنسبة للمستهلك بنحو 5.52 جنيه، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 326.83 جنيه.

- تراجع سعر كيلو اللحم البتلو بعظم اليوم بالنسبة للمستهلك بنحو 3.08 جنيه، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 278.68 جنيه.

- سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بعظم اليوم بالنسبة للمستهلك، نحو 281.6 جنيه.

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بقلم سعيد رمضان