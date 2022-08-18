تدشين مبادرة «أيادي مصر» للتسويق الإلكتروني للحرف اليدوية بالقليوبية

أعلن عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، تدشين مبادرة «أيادي مصر» للتسويق الإلكتروني للحرف اليدوية والتراثية، التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وذلك بقاعة الاجتماعات الكُبرى بديوان عام المحافظة، بحضور كل من الدكتوره إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة، السكرتير العام، والمهندس علي يوسف، السكرتير العام المساعد، ووفد من وزارتي التنمية المحلية والاتصالات، ورؤساء المدن والأحياء، ومديري مديريات التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، وممثلي المجلس القومى للمراة والمجلس القومي للسكان، وإدارة التعاون الإنتاجي، ومركز المعلومات، والاستثمار.

يأتي إطلاق المبادرة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز الأجندة الوطنية لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، للاستفادة من آليات التحول الرقمي، لتوفير حياة كريمة للمواطنين، حيث أقامت منصة «أيادي مصر»، وبمناسبة احتفالات العيد القومي لمحافظة القليوبية، معرضاً للمنتجات اليدوية التراثية والحرفية، بمقر جمعية هيئة الشبان العالمية بمدينة بنها، برئاسة مصطفى عبدالحميد فرج، رئيس مجلس إدارة الجمعية.

إطلاق المنصة الإلكترونية «أيادي مصر» بالقليوبية

وقدم محافظ القليويبة الشكر إلى وزارة التنمية المحلية على فكرة إطلاق المنصة الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أن هذه المنصة تسهم بشكل مباشر في دعم الحرف اليدوية المنتشرة بالمحافظة، من خلال زيادة فرص التسويق الإلكتروني لها، بما يتواكب مع الجهود المبذولة للتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، من خلال إقامة معارض دائمة لتسويق المنتجات البيئية، سواء في السوق السياحي، أو في المجمعات الحرفية الجديدة، بالإضافة إلى مبادرة المحافظة «رائدات الأعمال المنزلية»، فضلاً عن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم ورعاية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

توسيع مجالات التسويق للمنتجات اليدوية

وأضاف «الهجان» أن منصة «أيادي مصر» تهدف إلى توسيع مجالات التسويق والبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محلياً، وذلك على المستوى المحلي والعالمي، عبر وسائل التواصل ومنصات التسوق الإلكتروني، من أجل توفير فرص عمل جديدة للمرأة والشباب، مضيفاً أن المبادرة تستهدف عدداً كبيراً من قطاعات الأعمال، منها الفخار والخزف، ومنتجات الجلود، والمشغولات الخشبية، والمشغولات المعدنية، والكروشيه، والتطريز، والملابس، والمفروشات والمنسوجات، والأدوات والمستلزمات المنزلية، والحلي والإكسسوارات.

وأكد أن محافظة القليوبية تتميز بوجود سيدات مبدعات فى الإنتاج الحرفي والتراثي في جميع هذه القطاعات، ولهن كل الدعم، موضحاً أن ذلك يستلزم تنظيم سلسلة من ورش العمل التدربية لمنتجي الحرف والمشغولات اليدوية بالمحافظة، لتأهيلهم ورفع وعيهم بطرق وآليات عرض منتجاتهم على منصة «أيادي مصر» لتسويقها إلكترونياً.

كما أوضح «الهجان» أن المبادرة منوط بها الحفاظ على التراث المصري الحرفي، عن طريق الدعم والتطوير والتوسعة في الحرف اليدوية والتراثية بمحافظة القليوبية، والتي تشمل آليات تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ومساعدتها على رفع مستوى معيشتها وأسرتها، وتوفير فرص عمل غير تقليدية، وخفض معدل البطالة، وتقوية قدرات المرأة في مجال الاتصالات الرقمية، ومهارات التسويق والتعبئة والتسعير.