حصاد «التنمية المحلية» في أسبوع.. متابعة مبادرة سند الخير وافتتاح معرض «أيادي مصر»

أصدرت وزارة التنمية المحلية تقريرا حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 26 أغسطس الماضي وحتى 1 سبتمبر الجاري.

ويرصد التقرير أبرز أنشطة وزير التنمية المحلية والتي جاءت كالتالي:

السبت 26 أغسطس

تلقى وزير التنمية المحلية تقريرا حول متابعة مبادرة «سند الخير»، وبلغ حجم المبيعات 349.5 مليون جنيه، لتوفير السلع بأسعار مخفضة لمحدودي الدخل والأسر متوسطة الدخل في المناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجا.

وتواصل وزارة التنمية المحلية الخطة التدريبية للعام الجديد، ومنها دورة المراكز التكنولوجية في تعظيم الموارد ودورة تنمية مهارات القيادات.

الأحد 27 أغسطس

افتتح وزير التنمية المحلية معرض «أيادي مصر» للحرف اليدوية والتراثية بمشاركة المحافظين ونواب المحافظين، وعدد من نواب المحافظين، وتوماس شاما الممثل المقيم لمؤسسة هانس زايدل الألمانية في مصر، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

الثلاثاء 29 أغسطس

التقى وزير التنمية المحلية بالدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لمتابعة مجالات التعاون بين الجانبين لتحسين جودة حياة المواطنين بمختلف المحافظات.

الأربعاء 30 أغسطس

شارك وزير التنمية المحلية في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء رقم 254 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، والذي وافق مجلس الوزراء، خلاله على عدة قرارات هامة.

الخميس 31 أغسطس

ختام فعاليات الأسبوع التدريبي الثالث من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2023-2024، ومنها دورة تنمية مهارات القيادات في التحول الرقمي، وكيفية التعامل والتواصل مع المواطنين والإدارات الخلفية، وهي نتيجة لتعاون سابق مع الوكالة الألمانية GIZ.

وشارك وزير التنمية المحلية في تفقد عدد من المواقع الأثرية والتراثية بمحافظة القاهرة التي انتهت أعمال الترميم والصيانة بها، وذلك عقب افتتاح مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة.

كما شارك وزير التنمية المحلية في اجتماع رئيس مجلس الوزراء؛ لاستعراض جهود التخلص الآمن من نواتج تطهير المجاري المائية المختلفة على مستوى الجمهورية.