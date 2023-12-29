تحصين 362 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تحصين 362 ألفا و612 رأسا من الأبقار والأغنام والجاموس ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع، منذ انطلاق الحملة في 19 نوفمبر الماضي، بنسبة تنفيذ 97% من الأعداد المستهدفة بالحملة حتى الآن.

تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية

يأتي ذلك ضمن أعمال الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية تقديم الدعم اللوجستي وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة لخلق بيئة غذائية آمنة حفاظاً على الثروة الحيوانية.

حماد: استهداف 97% من الماشية

وأوضح الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري، أن اللجان تباشر عملها يومياً من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين في منازلهم لتقديم التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن، فضلا عن تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية بأهمية التحصين، لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية.

وأشاد محافظ المنوفية بالحملات القومية التي تنفذها وزارة الزراعة وتستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية، مناشداً المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والأمراض المستوطنة حفاظاً على الثروة الحيوانية وتنميتها.