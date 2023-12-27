محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة، للعام المالي 2023/2024، للوقوف على نسب الإنجاز وما جرى اتخاذه من إجراءات لنهو المشروعات وفق البرنامج الزمني المقرر، جاء ذلك، بحضور نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، المستشار الهندسي، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام، وعدد من الشركات المنفذة.

استعراض موقف مشروعات الخطة الجديدة

وجرى استعراض موقف عدد من مشروعات الخطة الجديدة ذات النفع العام، التي تساهم بدورها في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من القطاعات المتنوعة، منها قطاع الرصف وتحسين البيئة ومد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات النظافة، ومناقشة أعمال رصف 9 شوارع بطول 10 كيلومترات بقويسنا، بنسبة تزيد عن 50%، وكذا أعمال رصف 3 شوارع بالباجور بطول 5 كيلومترات بنسبة تنفيذ 65%، فضلًا عن رصف مدخل مدينة الباجور والنصب التذكاري، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

مد وتدعيم شبكات الكهرباء بالمنوفية

وتضمن اللقاء، مناقشة مستجدات قطاع مد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات النظافة، إذ جرى توريد 3 سيارات برج كهرباء، ومهمات ومعدات إنارة و3 سيارات شفط مياه، ومعدة كنس، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ المنوفية، حرصه على المتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات الخطة الاستثمارية، وتقديم الدعم والتسهيلات وتذليل معوقات التنفيذ للانتهاء منها، وفق التوقيتات الزمنية المقررة، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف المرور الميداني لمتابعة كل المشروعات المستهدفة بالخطة الاستثمارية الجديدة، بمختلف القطاعات المتنوعة، والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل العقبات كافة، للإسراع بمعدلات التنفيذ تحقيقًا للصالح العام.