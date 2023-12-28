رئيس جامعة المنوفية يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة بالمنوفية، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التجارة، يرافقه الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد وهدان عميد الكلية، والدكتور إكرامي جمال والدكتور علاء رضوان وكيلا الكلية.

امتحانات كلية التجارة جامعة المنوفية

وأشار القاصد، إلى أن الجامعة جهزت كافة الترتيبات اللازمة لمتابعة سير أعمال الامتحانات بكل الكليات وإعلان الجدوال وفقا للضوابط المتبعة.

انضباط الامتحانات

وشدد رئيس جامعة المنوفية، خلال جولته على حسن سير الإمتحانات باللجان والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وتواجد رؤساء اللجان، وكذلك انتظام وحضورالملاحظين، مشيدًا بتجهيزات اللجان، وتواجد الأساتذة فى قاعات الإمتحانات لتحقيق الانضباط، والرد على استفسارات الطلاب.

كما حرص رئيس الجامعة خلال جولته على استطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومستوى الأسئلة، وما اذا كانت هناك أى مشكلات للعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب.

وشدد على ضرورة توفير كل مقومات الراحة للطلاب والرعاية الطبية اللازمة بقاعات الإمتحانات والبدء في أعمال التصحيح فور الانتهاء من امتحان كل مادة.