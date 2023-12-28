رفع حالة الطوارئ وانتشار سيارات شفط الأمطار بشوارع المنوفية

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على التعامل الفوري وشفط تجمعات مياه الأمطار كافة، بنطاق المراكز والمدن التي شهدت أمس، سقوط أمطار، مؤكداً استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل اللحظي مع المواقف الطارئة، واتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الشأن.

كما وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة، برفع درجة الاستعداد خلال موسم سقوط الأمطار، وذلك بالتنسيق مع مديريات الخدمات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء، مع ضرورة اليقظة التامة ورفع حالة التأهب القصوى والتواجد الميداني على مدار الساعة، لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات، في الأماكن التي ستتعرض لتراكمات المياه، لسرعة شفطها والحد من الآثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

شفط تراكمات مياه الأمطار

وأكد محافظ المنوفية، متابعة جهود الوحدات المحلية بكل مراكز ومدن المحافظة، في شفط تراكمات مياه الأمطار، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، مشيرًا إلى استمرار تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، لمتابعة الموقف أولاً بأول خلال فصل الشتاء، واستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها، واتخاذ الإجراءات العاجلة لمواجهة أي ظروف طارئة.

وفي السياق ذاته، أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، رفع حالة التأهب بجميع الأفرع التابعة للشركة، للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار وتمركز سيارات الكسح على مدار اليوم، لشفط أي تجمعات لمياه الأمطار، لتيسير حركة المواطنين والسيارات بالشوارع والميادين.

طوارئ في المنوفية لاستقبال الأمطار

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب في المنوفية، أنّ المعدات اللازمة بأفرع الشركة المختلفة، تحركت فورًا لسحب المياه، طبقًا لتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية، وفقًا لخطة التمركز المتفق عليها مسبقًا.

وشدد «نجيب» على تكثيف جولات المرور الميداني، على أماكن تجمع مياه الأمطار، واستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحي، وتواجد عربات الكسح استعدادًا لشفط تجمعات الأمطار، فور حدوثها حفاظًا على انتظام الحركة المرورية.

وذكر أنّ الشركة تتلقى أي بلاغات، بأماكن تجمع الأمطار للتحرك فورًا لشفطها وكسحها، وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125، من أي تليفون أرضي أو محمول.

وتناشد الشركة، المواطنين بترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار، لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.