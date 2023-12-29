«أوقاف الشرقية»: افتتاح 68 مسجدا بينها 28 حصلت على شهادة الجودة خلال 2023

قال الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، إنه تم الانتهاء من صيانة وبناء 57 مسجدًا، بينها مساجد جديدة وأخرى تم إحلالها وتجديدها، فيما تم صيانة وتطوير 11 مسجدًا خلال عام 2023.

تطوير وإنشاء 68 مسجدا في عام 2023

وأضاف وكيل أوقاف الشرقية، لـ«الوطن»، أن وزارة الأوقاف تواصل إنشاء المساجد، وتحافظ على المساجد القائمة إما بتطويرها وإحلالها وتجديدها لتعمير بيوت الله، ووصل إجمالي عدد المساجد المطورة 68 مسجدًا على مدار العام 2023.

حصول 28 مسجدا على ضمان الجودة «أ»

وأشار إلى حصول عدد 28 مسجدا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة «أ»، موضحا أن المساجد التي تحصل على شهادة الجودة تتميز بمستوى عال في أداء واختيار الخطب والندوات والدروس الدينية، والمقارئ الخاصة بالسيدات، وتتميز بالحضور الجماهيري من المواطنين.