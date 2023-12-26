وزير الأوقاف: منح الحاصلين على 90% في مسابقة القرآن العالمية شهادات تقدير

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، منح جميع المتسابقين الحاصلين على أكثر من 90% في المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثلاثين على شهادات تقدير، حتى ولو لم يحصل على المركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، مؤكدا أن هناك متسابقين تفوقوا بشكل مميز وكان الفارق بينهم قليل جدا، ما استدعى منحهم شهادات تقدير.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال أمسية ابتهالية نظّمتها الوزارة، بحضور المتسابقين والمشاركين والمحكمين: «مستويات المتسابقين فاقت التوقعات منذ بداية اليوم الأول حتى ختام المسابقة».

وأكد أنّ الحفل الختامي سيكون غدًا في العاصمة الإدارية، وسيتم فيها تكريم العشر الأوائل في المسابقة ثم يتم منح باقي المتسابقين شهادات تكريم نظرا لجهودهم، وتشجيعا لهم.

كانت قد استمرت فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم على مدار 4 أيام بدار القرآن بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية ، وشملت المسابقة 6 أفرع.

المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم

وأعلن الوزير أسماء الفائزين في التصفيات النهائية للفرع الثالث (الناشئة)، حفظ القرآن الكريم مع فهم معاني المفردات وتفسير سورة يوسف (عليه السلام)، في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم بدار مصر للقرآن ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وحصل على المركز الأول حمود محمد عدلي عبد المحي محمد من محافظة المنيا، الفائز بالمركز الأول بجائزة قدرها 400 ألف جنيه.