رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وزير الأوقاف يكرم اسم الشيخ محمود علي البنا وكلية القرآن الكريم للقراءات

كتب:

إسراء سليمان
07:47 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
نجل الشيخ محمود علي البنا يتسلم تكريم اسم والده

نجل الشيخ محمود علي البنا يتسلم تكريم اسم والده

كرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اسم الشيخ محمود علي البنا، الذي حملت المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، اسمه، وتسلم شهادة التكريم الشيخ أحمد محمود علي البنا.

تكريم اسم الشيخ محمود علي البنا

كما كرم وزير الأوقاف، كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها، بعد فوز اثنين من أبنائها بالمراكز الأولى في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، إذ حصل المتسابق محمد شعبان الطالب بكلية القرآن الكريم، من محافظة البحيرة، على المركز الأول في الفرع الأول، وتسلم الجائزة وقدرها مليون جنيه، ونسخة من كتاب الله عز وجل، وشهادة تقدير.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

كما فاز يوسف السيد عبد المعطي من محافظة الجيزة، الطالب بكلية القرآن الكريم، بالمركز الأول في فرع ذوي الهمم، وتسلم جائزة قدرها 400 ألف جنيه، ونسخة من كتاب الله عز وجل وشهادة تقدير.

وتسلم شهادة التقدير الدكتور عبد الفتاح خضر عميد كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة الأزهر فرع طنطا.

اقرأ المزيد:

زيادة جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم المقبلة إلى 10 ملايين جنيه

تكريم اسم الشيخ محمود علي البنا في ختام المسابقة العالمية للقرآن اليوم

«الأوقاف» تختتم فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم وتكرم الفائزين اليوم

أسماء الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم للناطقين بغير العربية

«الأوقاف» تعلن الفائزين بفرعي الناشئة وذوي الهمم في المسابقة العالمية للقرآن الكريم
بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.