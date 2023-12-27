وزير الأوقاف يكرم اسم الشيخ محمود علي البنا وكلية القرآن الكريم للقراءات

كرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اسم الشيخ محمود علي البنا، الذي حملت المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، اسمه، وتسلم شهادة التكريم الشيخ أحمد محمود علي البنا.

تكريم اسم الشيخ محمود علي البنا

كما كرم وزير الأوقاف، كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها، بعد فوز اثنين من أبنائها بالمراكز الأولى في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، إذ حصل المتسابق محمد شعبان الطالب بكلية القرآن الكريم، من محافظة البحيرة، على المركز الأول في الفرع الأول، وتسلم الجائزة وقدرها مليون جنيه، ونسخة من كتاب الله عز وجل، وشهادة تقدير.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

كما فاز يوسف السيد عبد المعطي من محافظة الجيزة، الطالب بكلية القرآن الكريم، بالمركز الأول في فرع ذوي الهمم، وتسلم جائزة قدرها 400 ألف جنيه، ونسخة من كتاب الله عز وجل وشهادة تقدير.

وتسلم شهادة التقدير الدكتور عبد الفتاح خضر عميد كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة الأزهر فرع طنطا.