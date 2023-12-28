وزير الأوقاف يكرم المشاركين في دورة أعضاء اتحاد إذاعات التعاون الإسلامي

كرَّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس، الإعلاميين أعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي المشاركين في الدورة الدولية الخامسة بأكاديمية الأوقاف الدولية بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة والتي عقدت في الفترة من 23 إلى 28 ديسمبر 2023م تحت عنوان: «دور الإعلام في ترسيخ القيم الإنسانية ونبذ الكراهية» بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي.

وخلال حفل التكريم، هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المشاركين في دورة أكاديمية الأوقاف الدولية من أعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بانتهاء هذه الدورة المتميزة، التي عُقدت بالتزامن مع انعقاد المسابقة الدولية الثلاثين للقرآن الكريم، مؤكدًا عمق التواصل والتعاون بين وزارة الأوقاف واتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، والذي يأتي في إطاره هذه الدورة الخامسة.

رسالة إلى الأئمة

ووجه وزير الأوقاف رسالة إلى الأئمة بأن أمامهم قدوة ونموذجًا فريدًا، فهؤلاء النخبة من القيادات الإعلامية وكبار الإعلاميين لا يزالون يبحثون عن مزيد من التأصيل العلمي والثقافي، ولم يستنكفوا أبدًا عن الرحلة وتحمل المشاق في طلب المزيد من الاطلاع على التجارب، ولو لم يكن في هذه الأسفار إلا التلاقي بين الزملاء من مختلف دول العالم الإسلامي، والاطلاع فيما بينهم على تجاربهم الإعلامية والثقافية لكان ذلك كافيًا، وقد قال أحد العقلاء تعلمت من زملائي ما لم أتعلم من أساتذتي، وتعلمت من طلابي ما لم أتعلم من زملائي، وخاصة أننا في عالم سريع التطور وبالأخص في مجال الإعلام، مؤكدًا أنه حيث تتوقف عن التعلم سواء أكان تعلمًا نظاميًّا أو تعلمًا ذاتيًّا يسبقك الزمن ويسبقك الآخرون، والعلم شاطئ لا نهاية له، وقد قال قائل: أعط العلم كلًا يأتيك العلم بعضًا، فإن أعطيت العلم بعضًا لن يعطك العلم شيئًا.

وأكد وزير الأوقاف أنه عقب انتهاء حفل التكريم هناك جولة لزيارة مسجد الإمام الحسين والجامع الأزهر بالقاهرة للوقوف على جانب من أنشطة الأوقاف والدولة المصرية في عمارة المساجد مبنى ومعنى، كما شاهدتم معنا العاصمة الإدارية ودار القرآن الكريم ومسجد مصر ومساجد عديدة على هذه الشاكلة كمسجد الفتاح العليم، مبينًا أن إجمالي ما تم تطويره أو إحلاله وتجديده في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمعرفة وزارة الأوقاف وبعض مؤسسات الدولة يزيد على 11400 مسجد بما يعني افتتاح أكثر من ألف مسجد سنويًّا.