«غرف السياحة»: بدء إصدار تأشيرة دخول مصر لمدة 5 سنوات من 121 دولة

قالت هالة الخطيب المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه بدأ العمل بتأشيرة تسمح لحاملها بالسفر إلى مصر لمدة 5 سنوات متواصلة، مقابل 700 دولار، على ألا تتجاوز مدة الإقامة خلال السفرية الواحدة 90 يوما، موضحة أن بدء العمل بتلك التأشيرة سيسمح بجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من العديد من دول العالم.

وأوضحت أن وزارة الخارجية بدأت في إصدار تأشيرة دخول مصر لمدة 5 سنوات «متعددة السفريات»، من 121 بعثة مصرية موجودة بالخارج.

أضافت «الخطيب» في خطاب أرسلته إلى غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن التأشيرة تصدر من البعثات المصرية الموجودة في المدن التالية:

البعثات المصرية بالدول العربية

الرياض - جدة - جيبوتي - أبوظبي - دبي - المنامة - مسقط -الرباط -بور سودان - الجزائر - أربيل - الدوحة - بني غازي - عمان (الأردن) - العقبة - بيروت -الكويت - بغداد - تونس - نواكشوط.

البعثات المصرية بالدول الإفريقية

أديس أبابا - أبوجا - كمبالا - لوساكا - واجادوجو - أبيدجان- لواندا - مابوتو - كوتونو - دكار - باماكو - برازافيل - انتاناناريفو - ويندهوك - بورت لويس -ليبرفيل ندجامينا - بريتوريا - نيروبي - نيامي - أكرا - مونروفيا - ليلونجوي - كيجالي - كوناكري -هراري - فريتاون - بوجومبورا

البعثات المصرية بالدول الأوروبية

بوخارست - ستوكهولم - وارسو - فيينا - ميلانو -فرانكفورت - برلين - دبلن - لاهاي - بلجراد - فاليتا - مدريد - كوبنهاجن - ييريفان - زغرب -براج - سراييفو هلسنكي - موسكو - براتسلافا - أوسلو - لوبليانا - بودابست - لشبونة - روما -نيقوسيا - أثينا - هامبورج - باكو - أنقرة - إسطنبول - تيرانا - صوفيا - بروكسل - مارسيليا.

البعثات المصرية بدول الأمريكتين

أوتاوا- مونتريال -واشنطن -نيويورك -هيوستن -شيكاغو- لوس أنجلوس- كراكاس - كيتو- بوينوس أيريس -ريودى جانيرو -ليما-بوجوتا- بنما -مونتيفيديو-برازيليا-هافانا- ميكسيكو سيتي.

البعثات المصرية بالدول الآسيوية

نورسلطان -مانيلا- هانوي -يانجون -طوكيو-بانكوك - هونج كونج -سول - بكين - ملبورن -سيدني -كانبرا -مومباي -شنغهاي -سنغافورة -كوالالمبور -كولومبو -طهران -جاكرتا.