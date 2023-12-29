نادي القصة بأسيوط يحتفل بمرور 21 عاما على تأسيسه.. أمسية شعرية وتكريم الفائزين

شهد قصر ثقافة أسيوط احتفالية نادي القصة «بيت السرد في صعيد مصر» وتكريم رموز الأدب والقصة، برئاسة الأديب أحمد راشد البطل، بالتعاون مع جمعية رواد قصر ثقافة أسيوط برئاسة طارق الناظر، وذلك احتفالاً بمرور 21 عاما على إنشائه.

وهنأ ضياء مكاوي، رئيس الإدارة المركزية بأسيوط، خلال كلمته، الإخوة الأقباط بالعام الميلادي الجديد والأدباء الفائزين بجوائز نادي القصة، موجهاً الشكر والتقدير لكل القائمين على الحفل السنوي، مؤكداً أن سر النجاح والاستمرارية طوال السنوات الماضية هو وجود الحب بين أعضاء النادي وصدق الانتماء لرسالة الأدب.

استقطاب المواهب الأدبية الشابة

وقال أضاف أحمد البطل، مؤسس ورئيس نادي القصة بأسيوط، إن المسابقة كانت استثنائية هذا العام، حيث استقطبت المواهب الأدبية الشابة، ففازت بالمركز الأول هويدا فراج، والمركز الثاني إبراهيم عمر السمان، والمركز الثالث هاني رفعت المنسي، وتكونت لجنة التحكيم من الأدباء عبد الحافظ بخيت ومصطفى البلكي وعلي عبد الرازق.

أمسية شعرية في الاحتفالية

وأعقب ذلك أمسية شعرية وقصصية قدمها نعيم الأسيوطي، وتبارى الأدباء فيها بالإبداع الأدبي، حيث ألقى الأدباء الفائزون مقتطفات من القصص الفائزة، وألقى هاني رفعت قصة المخمرة، والقاص إبراهيم السمان قصة بسمة في فم التيه، والقاصة هويدا قطب الأول من صلصال.

بينما ألقى الشاعر أسامة أبو النجا قصيدة حكاية بحر، وألقت الشاعرة انتصار شاهين ثلاثية البوح، وألقى القاص صابر فتحي لو حكموا، والشاعرة وئام عصام اللغة العربية، والشاعرة ثناء عبدالوهاب في يومين هنا، وتوالت القصائد الشعرية من الشعراء.

وشهدت الاحتفالية عرضا فنيا لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني، وبإشراف الفنان عمرو عبد المحسن، مدير الفرق الفنية، قدمت العديد من الأغاني الطربية منها «أول مرة تحب يا قلبي» و«أنت عمري» و«على قد الشوق» و«تلات سلامات».