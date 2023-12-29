مسلم: المقترح المصري 3 مراحل متتالية.. ويحقق رغبة الطرفين في فلسطين

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنّ المقترح المصري لحل الأزمة في قطاع غزة، يحقق رغبة حركة حماس في الوقف الكامل لإطلاق النار من خلال 3 مراحل، ويحقق رغبة إسرائيل في أنّها ستصل إلى استعادة الرهائن مقابل عدد كبير من الأسرى، أما قضية الحكومة الفلسطينية فهو شأن فلسطيني ترعاه السلطة الفلسطينية مع الفصائل الفلسطينية المختلفة ويتم بتوافق فلسطيني- فلسطيني ليس لأحد أن يتدخل فيه.

وأضاف مسلم، في لقاء عبر قناة «العربية»: «يجب على الفلسطينيين أن يندمجوا ويتحاوروا ويقدموا هذا المقترح لأنه ضمن آليات التوافق، فهو اقتراح إطاري اقترحته مصر خلال الأيام الماضية وتنتظر ردود الأطراف المعنية عليه».

وواصل رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن: «أعتقد أنّه في هذه الأزمة لا يمكن أن يكون هناك انقسام فلسطيني- فلسطيني، وإلا فإنّ الكارثة ستنعكس على القضية الفلسطينية وكل الأوضاع الفلسطينية، والرئيس أبو مازن قادر على لم الشمل مرة أخرى والخروج بحكومة تكنوقراط».

وأشار إلى أن بيان حركة حماس يعكس قبول واستجابة لتكوين حكومة وطنية ليس لأحد من الخارج أن يتدخل فيها، وبالتالي يجب على الأطراف أن تتوافق بشكل معين، فالاقتراح المصري عبارة عن 3 مراحل متتابعة لا يمكن الفصل بينها، فقد كان هدف إسرائيل عمل هدنة مثل الهدنة الماضية وهذا ما ترفضه حماس لأنها تطالب بوقف كامل لإطلاق النار، والمقترح المصري يلبي معظم الطلبات.

وأكد أن مصر لم تتلقَ لمقترحها المبدئي، وبالتالي فإن المشاورات والجهود جارية، لافتًا إلى أن الأطراف المعنية مثل الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع الضغط على إسرائيل بالقبول.