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القبض على 5 متهمين بالاتجار بالعملة في جنوب سيناء والغربية

كتب:

محمد بركات
01:24 م | الجمعة 29 ديسمبر 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

قام قطاع الأمن العام بحملات أسفرت، في مديرية أمن جنوب سيناء، عن ضبط (3 أشخاص «أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول»- مقيمين بمحافظة شرم الشيخ).. وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات «أجنبية - محلية»)، وفي مديرية أمن الغربية، ضبط (حداد) بدائرة مركز شرطة كفرالزيات.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية).

كما جرى ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية).

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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