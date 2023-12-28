«الداخلية» تنظم زيارة لمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان 

نظمت وزارة الداخلية زيارة ميدانية لمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، بمشاركة وفد من ممثلي المجالس القومية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الوطنية للإعلام والصحافة والقنوات الفضائية.

وخلال الزيارة جرى تفقد المرافق والمنشآت ومختلف أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء وسُبل تأهيلهم، إذ تفقدوا المركز الطبي والذي يعد صرحا طبيا متطورا يوفر للنزلاء رعاية طبية متكاملة في كل التخصصات، فضلاً عن متابعة الحالة الصحية لبعض النزلاء ممن يتلقون العلاج.

تنمية مهارات النزلاء

وحرص ممثلي الوفد على زيارة أماكن تأهيل النزلاء التعليمية والتثقيفية والسلوكية والتأهيلية، إذ تُطبق برامج إجتماعية وثقافية متطورة لتأهيل النزلاء وتقويم سلوكياتهم يشرف عليها خبراء ومختصون للإبتعاد بهم عن مسارات الجريمة، من خلال ندوات دينية وثقافية وفصول محو أمية وتنمية مهارات النزلاء الفنية والتعليمية.

جودة عالية ودقة في التصنيع

وعلى مستوى التأهيل المهني شاهد ممثلي الوفد وتابعوا أساليب تأهيل النزلاء مهنيا، عن طريق إكسابهم حرف متنوعة وإتقانهم إياها، كما شاهدوا منتجات النزيلات من مشغولات يدوية ذات جودة عالية ودقة في التصنيع.

ولاقت الزيارة استحسانا وإشادة من الحضور، كما أعربوا عن بالغ التقدير لوزارة الداخلية لما لمسوه من نقله نوعية في تطبيق مبادىء ومعايير حقوق الإنسان وإدارة المؤسسات العقابية الحديثة بفكر مستنير.

يأتي ذلك فى إطار الترجمة الواقعية لحرص وزارة الداخلية على تكريس الدور المجتمعي للمنظومة الأمنية، بما يوطد أواصر التعاون والتكامل مع المواطنين.