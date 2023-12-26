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«التموين»: منظومة التجارة الداخلية تساهم بتريليوني جنيه من إجمالي الناتج المحلي

كتب:

حسن سمير
10:20 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية

الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنّ منظومة التجارة الداخلية في مصر ومساهمتها في إجمالي الناتج المحلي، تصل إلى تريليوني جنيه، سواء من تجار الجملة أو التجزئة وكل الأنشطة.

منظومة التجارة

وأوضح «عشماوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة الحياة، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، اليوم الثلاثاء، أنّه للحفاظ على منظومة التجارة، ورفع كفاءة البنية التحتية للتجارة الداخلية، يجب أن يكون لديها عدة مكونات أولها أسواق الجملة، ومناطق لوجستية ومناطق تجارية متنوعة، ومستودعات أو مخازن استراتيجية.

المرحلة الأولى من المخازن الاستراتيجية

ولفت «عشماوي» إلى أنّ اليوم انتهينا من تدشين المرحلة الأولى من المخازن الاستراتيجية، ونتحدث عن مخزن مميكن بالكامل، ومساحته 10 أفدنة، والمرحلة الأولى كانت 3 مخازن، في 3 محافظات قائلًا: «هو ليس مخزن عادي، وإنّما نتحدث عن 400 ألف متر مربع، وبالتالي نحن لدينا القدرة على اختيار وتحديد السلع، وحجم الاستثمارات المتوقعة للمخزن الواحد، تصل لـ1.5 مليار جنيه، بسعات تخزينية تصل لـ 750 ألف باليتة».

 

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