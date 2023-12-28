وزير الداخلية يهنىء الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وجاءت نص برقية التهنئة، كالآتي:

بمناسبة العــــام الميلادي الجديد يسعدني وهيئة الشرطة أن نبعث بأسمى آيات التهاني وأصدق الأماني، ونحن نستقبل عاما ميلاديا جديدا مفعما بالآمال، نبتهل إلى المولى جلت قدرته أن يجعله عام أمن وسلام وتقدم وازدهار لمصرنا الغالية، وأن يوفق جهود سيادتكم ويسدد خطاكم للوفاء بمسئولياتكم الوطنية وإنجاز الأهداف القومية الطموحة إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

حفظكم الله الرئيس قائدا تدافع عن الحق وستبقى مصر بإذن الله وبقيادتكم وطنا أبيا.. وسيظل أبناؤها ورجال الشرطة منهم لديهم كل العزم والثبات فى مواجهة التحديات.. متفانين من أجل رفعــة الوطــن وعزتــه.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، جاء بها:

بمناسبة إشراقة العام الميلادى الجديد يطيب لي وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم والسادة الوكلاء وأعضاء المجلس الموقر بأصدق التهاني، مقرونة بأطيب الأماني بدوام التوفيق والسداد.

في ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان الأمنيات.. وبهذه المناسبة نرجو من المولى عز وجل المزيد من التوفيق والسداد لمؤسستنا التشريعية الغراء.. وأن يحفظ بفضله مصر ويؤيدها بنصره وأن يجعل نصرته لمسيرتها غالبة.. وإرادتها للأخذ بزمام الرقى والرفعة نافذة وفاعلة إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.. وكل عـــام وسيادتكم بخــير،،

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشارعبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، جاء بها: «يُسعدني أن أبعث لسيادتكم ولجميع السادة أعضاء مجلسكم الموقر بصادق التهانى بمناســــبة حلول العام الميلادى الجديد، راجيا من الله العزيز القدير كل التوفيق والسداد لمسيرتكم الوطنية المعطاءة.

«إننا إذ نستلهم من إحتفالنا بعام ميلادى جديد الأمل فى غد مفعم بالطموحات ومشرق بالإستقرار لنتوجه بخالص الدعاء بأن يحفظ الله مصر ويجعلها على مر الزمان منارة تهدى الإنسانية لقيم العدالة والحضارة والنماء إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير».

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جاء بها: يطيب لي وهيئة الشرطة مع حلول العام الميلادي الجديد أن نتقدم لسيادتكم بأطيب التهاني وأسمى الأماني.

ونحن إذ نستقبل هذا العام الجديد وتتواصل خلاله مسيرة العمل الوطنى نحو مستقبل يحمل الآمال فى مواجهة التحديات وتتكامل فيه الجهود بعزيمة وإرادة لا تلين لإنجاز المزيد من طموحات الشعب المصري العظيم لنتوجه للمولى جلت قدرته أن يجعله عام خير وسلام على مصرنا الغالية.. وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير،،

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.. جاء بها:

يسعدني وهيئة الشرطة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد أن نعرب لسيادتكم وقواتنا المسلحة الباسلة عن أصدق التهاني وأسمى الأماني.

نستقبل هذا العام الميلادي الجديد بخالص الدعاء للمولى عز وجل أن يحفظ بفضله مصرنا الغالية ويرعى رجالها وأبطالها، وأن يهب لمسيرتنا الوطنية المزيد من التوفيق والسداد ولتبقى قواتنا المسلحة الباسلة دوما مهدا للعطاء والتضحيات وملحمة من الولاء والإنتماء لتراب هذا الوطن المفدى ومصدرا للطاقات المتجددة فى الإصرار والصمود ودرعا صلبا تندحر أمامه كافة التحديات. وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير،،

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها: يسرني وهيئة الشرطة بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد أن نبعث لسيادتكم وقادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة بأخلص التهانى وأســمى الأماني.

نستقبل العام الميلادي الجديد بمشاعر الأمل فى غد مُفعم بالأمن والاستقرار، ونتوجه للمولى العزيز القدير أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة درعا قويا وأن يُهيئ لها من فضله مزيداً من سُبل التقدم والتطوير لتحقيق أهداف مسيرة العمل الوطنى إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

وكـل عــام وسيادتكم بخــير،،

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام، جاء بها:

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير لجميع الأخوة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام يسرني أن أعرب عن صادق التهاني وأطيب الأمايى بمناسبة العام الميلادي الجديد.

إننا إذ نحتفل بحلول عام ميلادي جديد، وكلنا أمل ورجاء في أن يجعله المولى عز وجل عام أمن ورخاء وسلام ونرجو فيه لمسيرتنا الوطنية كل التوفيق والسداد لعلى يقين من أن خبراتكم الوظيفية وقدراتكم المهنية كانت وستظل ركيزة جوهرية فى بلوغ المنظومة الأمنية لمدارج الإتقان والفاعلية، ونثق في إدراككم الواعي بأهمية الإخلاص في العطاء والتفاني في الأداء لترسيخ دعائم الاستقرار وتهيئة المناخ الآمن لتحقيق طموحات شعب مصر العظيم، وكـل عــام وأنتــم بخــير.