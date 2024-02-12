خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز ناتجاس إلكترونيا من المنزل

بحلول نهاية كل شهر، يستعد المواطنون إلى دفع جميع الفواتير الخاصة بالمرافق الأساسية التي يتم استعمالها في المنزل، ومن أهم تلك الفواتير الكهرباء والمياه والغاز، الأمر الذي يجعلهم يهتمون بمعرفة كيفية الاستعلام عن قيمة تلك الفواتير وخطوات دفعها، ومن أبرزها الاستعلام عن فاتورة الغاز ناتجاس إلكترونيا، حتى يتمكن العملاء من دفع قيمة الفاتورة الخاصة بهم.

وتتيح شركة الغاز ناتجاس للمواطنين فرصة إدخال قراءة عداد الغاز والاستعلام عن الفاتورة الشهرية وسدادها إلكترونيا، حتى لا يضطر المواطن إلى الذهاب إلى مقر الشركة، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات الاستعلام عن فاتورة غاز ناتجاس وكيفية تسجيل قراءة العداد ودفع الفاتورة، وفق ما أوضحته الشركة عبر الموقع الرسمي الخاص بها، كالتالي:

تسجيل قراءة عداد الغاز ناتجاس

وهناك عدة خطوات يمكن للمواطن الراغب في إدخال وتسجيل قراءة عداد الغاز ناتجاس لضمان عدم حدوث أي من الأخطاء التي تؤدي غلى ارتفاع قيمة الفاتورة لتكون زيادة عن الاستهلاك الشهري الحقيقي، وجاءت خطوات تسجيل القراءة، كالتالي:

- يقوم الراغب في تسجيل قراءة عداد الغاز بالدخول إلى الموقع الرسمي لشركة ناتجاس عبر محرك البحث «جوجل»، أو بالدخول غلى الموقع مباشرة من هنــــــــــــا.

- ثم يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بتسجيل قراءة عداد الغاز الموجودة أعلى منتصف الصفحة.

- ومن ثم يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في «المنطقة، القطاع، البلوك، رقم العمارة، رقم الشقة».

- ثم يتم إدخال رقم العداد في الخانة المخصصة لذلك.

- وبعدها يتم الضغط على أيقونة «إدخال قراءة الغاز».

- ثم يتم إدخال القراءة المسجلة على شاشة عداد الغاز في الخانة المخصصة لذلك.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز ناتجاس

وفي حالة الرغبة في الاستعلام عن فاتورة الغاز، يتم إجراء الخطوات التالية:

- يقوم العميل بالدخول إلى الموقع الرسمي لشركة ناتجاس.

- ثم يقوم بالضغط على أيقونة «تسجيل قراءة عداد الغاز».

- وبعدها يتم إدخال البيانات المطلوبة والخاصة بالعداد، وتتمثل في «المنطقة، القطاع، البلوك، رقم العمارة، رقم الشقة».

- ثم يتم الضغط على استعراض الفواتير، لتظهر قيمة الفاتورة الشهرية المطلوب دفعها على الفور.

سداد فاتورة الغاز ناتجاس

وتتيح شركة ناتجاس طريقة سهلة لدفع فاتورة الغاز دون الذهاب للشركة، وجاءت الخطوات كالتالي:

حرصة الشركة على توفير خدمة دفع فاتورة الغاز من خلال خدمة فوري، إذ يتوجه العميل إلى أحد منافذ فوري، ثم يقوم المختص بإدخال رقم الاشتراك الخاص بالعميل المدون على إيصال الغاز و المكون من 16 رقم، ويتم إدخال قيمة المبلغ المراد سداده، وفي حالة عدم معرفة رقم الاشتراك يمكن الاتصال بمركز خدمة العملاء رقم 19390.

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروريد

وتتيح شركة بتروريد للمواطنين والعملاء فرصة تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيا في حاله عدم التواجد بالمنزل وقت مرور القارئ أو المحصل خلال الأوقات المخصصة لتجميع القراءات، أو بسبب الرغبة في عدم دخول المحصل للمنزل خوفاً من جائحة كوفيد-19، فإن شركة بتروتريد قامت من بتوفير طرق عديدة تيسير على المواطنين وعدم الاعتماد كليا علي المحصل في إدخال القراءة وتسديد الفاتورة، وجاءت الطرق كالتالي:

- الموقع الرسمى للشركة على الإنترنت.

- تطبيق الشركة على المحمول، ويتم تحميله من على موقع الشركة.

- التليفون الأرضي لمكاتب خدمة العملاء في كل منطقة تابع لها العميل كما هو مطبوع على الفاتورة.

- مركز الاتصال المركزي من أي محمول أو خط أرضى على رقم 17169.

- المحافظ الإلكترونية من خلال تطبيقات محفظتي الخاص ببنك مصر ومحفظة بنك الإسكندرية ومحفظة بنك QNB.

- مكاتب البريد المصريالمنتشرة في انحاء الجمهورية.