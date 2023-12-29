رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024.. 31 ديسمبر آخر موعد

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر موعد لدخول الطلاب على رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية من خلال بوابة مركز المعلومات، وهو 31 ديسمبر الجاري، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

وتتيح وزارة التعليم، خطوات بسيطة للطلاب عبر رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم لإتمام تسجيل الاستمارة وتشمل على التالي:

- فتح الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات».

- اختيار رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024.

- كتابة البريد الموحد الخاص بالطالب.

- تدوين البيانات الخاصة بالطالب ورفع صورة واضحة.

- طباعة استمارة الشهادة الإعدادية بالألوان ثم يقدمها الطالب للمدرسة.

رسوم استمارة الشهادة الإعدادية

ونوهت وزارة التعليم بأنّ رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية هي 158جنيها، مع دفع طابع دعم وتمويل المشروعات التعليمية ويبلغ قيمته 10 جنيهات لكل طالب.

الأوراق المطلوبة لتسجيل الاستمارة

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من المستندات والأوراق والصور المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024، تشمل على التالي:

- 5 صور شخصية بخلفية بيضاء مقاس 4 * 6 عليها اسم الطالب.

- أصل رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي من مكاتب البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

- أصل رسوم الامتحان تسدد في البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

- أصل شهادة الميلاد للطالب.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون.

- استمارة التقدم الإلكترونية وتطبع من الموقع الإلكتروني بعد التأكد من صحة البيانات الموجودة بها.