تفاصيل مشروعات «حياة كريمة» في مركز الحسينية بالشرقية خلال 2023

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات الأجهزة التنفيذية، برئاسة مركز ومدينة الحسينية، خلال عام 2023، في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية كافة، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية، وتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير، ورفع كفاءة الطرق الداخلية والإنارة لكسب ثقة المواطنين ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية

وأوضح محافظ الشرقية، أنه خلال عام 2023، جرى تنفيذ أعمال من المشروعات التنموية والخدمية، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 -2024، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على النحو التالي:

تركيب كشافات إنارة بتكلفة مليون جنيه

جرى توريد وتركيب أعمدة وكشافات إنارة بتكلفة مليون جنيه، بنسبه تنفيذ 100%، ورصف الشوارع المدرجة بالخطة الاستثمارية بتكلفة 9 ملايين و254 جنيهًا، بنسبه تنفيذ 100%، فضلًا عن أعمال تطوير وتجميل داخلية بالمدينة بتكلفة مليوني جنيه وبنسبه تنفيذ 100%، واستكمال إنشاء مجلس مدينة الحسينية بتكلفة 3 ملايين جنيه، وتوصيل وصلات للمدارس بتكلفة مليون جنيه، وتركيب منظومة إنذار مبكر على شبكة الترانك اللا سلكي الرقمي بالحملة الميكانيكية، بتكلفة 50 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية بلغت 16 مليونًا و340 ألف جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي لرئاسة مركز ومدينة الحسينية.

وشهد مركز ومدينة الحسينية، عددا من المشروعات التنموية والخدمية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، شملت مركزًا و41 قرية بالوحدات المحلية، علمًا بأن مركز ومدينة الحسينية يضم 10 وحدات محلية، وبإجمالي مشروعات 908، وبيانها كالآتي:-

قطاع الصرف الصحي

إدراج تنفيذ 181 مشروعًا، وجرى الانتهاء من 135 مشروعًا، وجارِ تنفيذ 46 مشروعًا بنسبة تنفيذ 95%.

قطاع مياه الشرب

إدراج تنفيذ 102 مشروع، وجرى الانتهاء من 101 مشروع، وجارِ تنفيذ مشروع بنسبة تنفيذ 99%.

قطاع تبطين الترع

إدراج تنفيذ 36 مشروعًا، وجرى الانتهاء من 27 مشروعًا، وجارِ تنفيذ 9 مشروعات بنسبة تنفيذ 89%.

قطاع الكباري

إدراج تنفيذ 15 مشروعًا، وجارِ الانتهاء من جميع المشروعات بنسبة تنفيذ 100%.

قطاع الأبنية التعليمية

إدراج تنفيذ 107 مدارس، عبارة عن 48 إنشاء وتوسعة 614 فصلًا، و59 صيانة، وجرى الانتهاء من 107 مشروعات عبارة عن 48 مدرسة إنشاء وتوسعة 614 فصلًا، و59 صيانة بنسبة تنفيذ 100%.

قطاع الشباب والرياضة

إدراج تنفيذ 37 مشروعًا، وجرى تنفيذ 37 مشروعًا بنسبة تنفيذ 100%.

قطاع الصحة

إدراج تنفيذ 61 مشروعًا، وجرى تنفيذ 45 مشروعًا، وجارِ تنفيذ 16 مشروعًا بنسبة تنفيذ 98%.

قطاع الإسعاف

إدراج تنفيذ 7 نقاط إسعاف، وجرى تنفيذ 7 نقاط إسعاف بنسبة تنفيذ 100%.

قطاع المجمعات الحكومية

إدراج تنفيذ 10 مجمعات حكومية، وجرى تنفيذ 10 مجمعات حكومية بنسبة تنفيذ 100%.

قطاع المجمعات الزراعية

إدراج تنفيذ 10 مجمعات زراعية، وجرى تنفيذ 10 مجمعات حكومية بنسبة تنفيذ 100%.

قطاع المجمعات السكنية

إدراج تنفيذ 7 مجمعات سكنية، وجرى تنفيذ 7 مجمعات سكنية بنسبة تنفيذ 100%.

قطاع الوحدات الاجتماعية

إدراج تنفيذ 10 وحدات اجتماعية، وجرى تنفيذ 10 وحدات اجتماعية بنسبة تنفيذ 100%.

قطاع الطرق الداخلية

إدراج تنفيذ 46 طريقا داخليا، وجرى الانتهاء من 9 طرق داخلية، وجارِ تنفيذ 10 طرق، وسيجري البدأ في 27 طريقا في المرحلة المقبلة بنسبة تنفيذ 25%.

قطاع الطرق المحلية

إدراج تنفيذ 9 طرق محلية، وجرى تنفيذ 9 طرق بنسبة تنفيذ 70%.

قطاع الغاز الطبيعي

إدراج تنفيذ 36 توصيلة غاز طبيعي، وجرى تنفيذ 23 توصيلة، وجارِ تنفيذ 13 توصيلة بنسبة تنفيذ 96%.

قطاع وحدات إطفاء

إدراج تنفيذ 4 وحدات إطفاء، وجرى الانتهاء من وحدتين، وجارِ تنفيذ وحدتين بنسبة تنفيذ بنسبة 88%.

قطاع الأسواق

إدراج تنفيذ سوق وجارِ التنفيذ بنسبة 64%.

قطاع المواقف

إدراج تنفيذ موقف وتم تنفيذ موقف بنسبة تنفيذ 100%.

قطاع الاتصالات

إدراج تنفيذ 41 مشروعًا بقطاع الاتصالات، وجرى تنفيذ 20 مشروعًا وجارِ الانتهاء من 21 مشروعا بنسبة تنفيذ 93%.

قطاع مكاتب البريد

إدراج تنفيذ 19 مشروعا، تم الانتهاء من 15 مشروعا، وجارِ تنفيذ مشروعين والبدء في مشروعين في المرحلة المقبلة بنسبة تنفيذ 83%.

قطاع أبراج المحمول

إدراج تنفيذ 81 مشروعا، تم الانتهاء من 74 مشروعا، وجارِ تنفيذ 6 مشاريع، والبدء في مشروع في المرحلة المقبلة بنسبة 95%.

قطاع الكهرباء والإنارة

إدراج تنفيذ 82 مشروعا، وتم الانتهاء من 40 مشروعا، وجارِ تنفيذ 42 مشروعا بنسبة 85%.

قطاع محطة السكة الحديد

إدراج تنفيذ مشروع، وجارِ تنفيذه بنسبة 53%.

قطاع نقاط الشرطة

إدراج تنفيذ 4 مشروعات، وتم الانتهاء منها بنسبة 100%.