تركيب بلاط الإنترلوك بـ54 شارعا وحارة في القوصية بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك في 54 شارعا وحارة من الشوارع الضيقة بمدينة القوصية، والتي يصعب رصفها ودخول معدات الرصف لها، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023 / 2024 للتطوير والرصف.

تركيب بلاط الإنترلوك

وقال محافظ أسيوط إن تجربة تركيب بلاط الإنترلوك نجحت بصورة كبيرة في الشوارع الضيقة والحواري والأزقة للتغلب على مشكلة عدم وصول معدات الرصف إليها لتطويرها وإصلاح الطرق بها، لافتا إلى أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعى لرفع كفاءة الشوارع والميادين ليضفي عليها شكلًا جماليًا وحضاريًا والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وفقا لرؤية مصر 2030.

تطوير مدينة القوصية

من جانبه أوضح اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، أنه تم الانتهاء من عدد 54 شارعا وحارة بمدينة القوصية، حيث تم تركيب الإنترلوك في 23 شارعا وحارة بالمنطقة الجنوبية و31 شارعا وحارة بالمنطقة الشمالية بمدينة القوصية، وهي عبارة عن الشوارع التي يقل عرضها عن 6 أمتار.