إلهام شاهين عن ليلى علوي وهالة صدقي: «بحبكم يا صديقاتي الحلوين» (فيديو)

شاركت الفنانة إلهام شاهين، مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، ظهرت فيه وهي في السيارة ومعها الفنانتان هالة صدقي وليلى علوي ويغنين أغنية «يا دنيا يا غرامي».

إلهام شاهين تشارك فيديو لها مع ليلى علوي وهالة صدقي

وعلقت الفنانة إلهام شاهين على مقطع الفيديو الذي سيطرت عليه أجواء البهجة، قائلة: «بحبكم يا صديقاتي الحلوين.. ربنا يخلينا لبعض دايما ويديم صداقتنا يا عشرة العمر الحلوة».

يذكر أن الفنانة ليلي علوي تستعد لطرح فيلمها السينمائي الجديد بعنوان «مقسوم» والذي تشارك فيه بجانب عدد من الفنانين من بينهم شيرين رضا وسارة عبد الرحمن وسماء إبراهيم وسيد رجب وعمرو وهبة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر مختار يونس.