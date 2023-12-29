أمين عام مساعد قضايا الدولة: التصويت الإلكتروني وفر الكثير من الوقت

قال المستشار دكتور محمود عرفات، الأمين العام المساعد بهيئة قضايا الدولة، رئيس لجنة الانتخابات، إن إجراء التصويت الإلكتروني بداية انطلاق لفكرة جديدة وهي فكرة التصويت الإلكتروني للنوادي الرياضية، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة.

الرقمنة والتحول الرقمي

وأضاف عرفات، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ هذه بادرة انتهجتها وزارة الشباب والرياضة على اعتبار أن نادي مستشاري قضايا الدولة، هو أول نادٍ رياضي على مستوى الجمهورية تنفّذ فيه فكرة التصويت الإلكتروني.

وأوضح أنّ المستشار مسعد عبدالمقصود، رئيس هيئة قضايا الدولة، أصدر توجيهًا لإدارة التحول الرقمي بالهيئة؛ لتنفيذ منظومة التحول الرقمي لذلك تجرى الانتخابات اليوم إلكترونيا.

وعن مزايا التصويت الاليكتروني، فأوضح الأمين العام المساعد، أنّها وفرت العديد من الجهد والمال والأوراق المهدرة، مشيدًا بجهود كل من وزارتي التخطيط والاتصالات في إنجاح منظومة التصويت الإلكتروني بالشكل الذي نراه اليوم.

منظومة التصويت الإلكتروني قضت على مشكلة التزاحم

وتابع بأن منظومة التصويت الإلكتروني قضت على مشكلة التزاحم وتكدس الناخبين على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وأيضا طمأنت الناخب على أنّ صوته في أمان للمرشح الذي يختاره.

واختتم بأنّ هيئة قضايا الدولة هي الأرض الخصبة لتنفيذ أي فكره تدعم الدولة باعتبارها هي الحصن الحصين على المال العام، ومن يمثل الدولة أمام الغير في الداخل والخارج.