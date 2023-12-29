«أوقاف مطروح» تفتتح مسجدا في مركز الحمام بتكلفة 3.7 مليون جنيه

افتتح وكيل وزارة الأوقاف بمطروح الشيخ حسن عبد البصير عرفة، وبحضور الشيخ سليمان مطاوع مدير أوقاف الحمام، مسجد النور بقرية 28 بنجر السكر مركز الحمام.

تفاصيل افتتاح مسجد النور

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، على هامش الافتتاح، إن مساحة مسجد النور تبلغ 500 متر، شملت صحن المسجد ودورات المياه ومكتب للإمام ومصلى للسيدات بتكلفة تقدر بـ3.7 مليون جنيه وبالجهود الذاتية، تحت إشراف مديرية الأوقاف بمطروح.

وأدى وكيل وزارة الأوقاف الصلاة في المسجد بحضور مشايخ من الأوقاف ولفيف من المواطنين، في أجواء إيمانية رائعة.

افتتاح 12 مسجدا في مطروح عام 2023

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن هذا المسجد يُخْتَتَمُ به سلسلة افتتاحات هذا العام، موضحاً أن المديرية افتتحت خلال العام الحالي 12 مسجدا، ومن المقرر أن يستهل العام الجديد 2024 بافتتاح مسجد نور الإسلام بسيدي عبدالرحمن بمدينة العلمين الجمعة المقبلة 5/1/2024.