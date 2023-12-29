«أوقاف مطروح» تنظم أمسية دينية بمشاركة 200 طفل.. فعاليات ثقافية متنوعة

نظمت مديرية الأوقاف بمطروح، لقاء دينيا مع الأطفال، تحت عنوان «تحصين الطفل»، في المسجد الكبير بالقرية 27 بالبنجر التابعة لمركز ومدينة الحمام، بمشاركة 200 طفل، وبحضور وكيل وزارة أوقاف مطروح الشيخ حسن عبد البصير، والشيخ سليمان مطاوع، مدير إدارة أوقاف الحمام.

فعاليات الأمسية الدينية

وبدأت فعاليات الأمسية الدينية، بقراءة آيات من القرآن الكريم للطالب مصطفى عبد القادر عتمان، وقدم الطالب شعبان السيد بعضا من أبيات متن الشاطبية، فيما قدمت الطفلتان رقية فتحي وأمل هيثم متن تحفة الأطفال، وقدم الطفل يوسف أحمد الشاعر ابن الأربعة أعوام بعض الأحاديث النبوية.

رعاية الأطفال في المساجد

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إن هناك جهودا كبيرة تبذل من قبل الأئمة في المساجد بهدف رعاية الأطفال وتعليمهم ومساندة الأسرة في تربيتهم، وقدم الشكر لأولياء الأمور لحرصهم على تعليم أبنائهم القرآن الكريم والأخلاق الطيبة والسلوك القويم والانتماء للأمة والوطن، كما أبدى سعادته لمستوى الأطفال وبراعتهم وحفظهم.

وأوصى الأبناء بالحرص على الإيجابية والمشاركة البناءة والتزود بالعلم المقترن بحسن الخلق والذي يبني وعيا يحمي الأمة والوطن، ووظيفة الدعاة أن يعلموا الأبناء القرآن مقرنا بالأخلاق والآداب وحسن معاملة الناس، كما وجه بخروج الإمام مع الأطفال بقصد نظافة الشارع والقرية، مع مساعدة الأهالي في تشجير الشوارع وظهورها بمظهر حضاري لتقوية الانتماء والتأكيد على قيم الإيجابية في المجتمع.

مسابقة في القرآن والثقافة

وأعلن عن مسابقة بجوائز قيمة لأبناء منطقة البنجر في شهر رمضان المقبل، تشجيعا لأبناء المنطقة، على أن تقام المسابقة في حفظ القرآن والثقافة العامة والتاريخ المصري.

وشهد اللقاء حضور لفيف من أولياء الأمور الذين أبدوا سعادتهم بجهود مديرية أوقاف مطروح في تربية النشء والاهتمام بالأطفال ورعايتهم، خاصة في الأماكن النائية بمحافظة مطروح.