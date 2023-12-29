«شركات السياحة» تكشف تفاصيل أقل تكلفة لبرنامج عمرة في مصر: 4 ليال

قال أيمن كامل عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أعدادا كبيرة من المصريين اتجهوا لبرامج العمرة الأقل مدة وتكلفة، لافتا إلى أن العديد من شركات السياحة بدأت في تنفيذ هذا النوع من البرامج نزولا على رغبة المواطنين، موضحا أن أقل تكلفة عمرة حاليا برنامج «عمرة الترانزيت».

سعر أرخص برنامج عمرة

أضاف «كامل» لـ«الوطن»، أن سعر برنامج عمرة الترانزيت يبلغ حاليا نحو 17 ألفا و500 جنيه، والذى تبلغ مدته 4 ليالي، موضحا أن المعتمر يقيم خلال هذا البرنامج 3 ليال في مكة، وليلة واحدة في المدينة المنورة، بفنادق 3 نجوم.

آلية السفر عبر برنامج عمرة الترانزيت

أشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن برنامج عمرة الترانزيت، يسافر فيه المواطن من مصر إلى دولة أخرى، غالبا ما تكون الأردن، على أن تكون السعودية محطة ترانزيت خلال تلك الرحلة، ولمدة 96 ساعة فقط، ويمنح المسافر عبر هذا البرنامج تأشيرة مرور للسعودية تسمح لحاملها خلال فترة الـ4 أيام التي يقيمها كترانزيت بالسعودية بأداء مناسك العمرة.