«السياحة» توضح هل يُلزم مسافر «عمرة الترانزيت» بالحصول على باركود؟

مع زيادة إقبال سفر المواطنين المصريين على السفر لأداء مناسك العمرة ضمن برنامج «عمرة الترانزيت»، انتشرت تساؤلات عدة عن ما إذا كان المسافرون للعمرة ضمن هذا البرنامج يلزمهم الحصول على باركود بوابة العمرة.

وقال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ المواطنين المسافرين ضمن هذا البرنامج يحصلون على تأشيرة مرور للسعودية، وهي التأشيرة التي لا يلزم حاملها بالحصول على باركود البوابة المصرية للعمرة.

برنامج «عمرة الترانزيت»

وأضاف الغمري، لـ«الوطن»، أنّ تأشيرة المرور للمملكة العربية السعودية التي يتم إصدارها للمسافرين ضمن برنامج «عمرة الترانزيت» التى يبلغ مدتها نحو 4 أيام وتتكلف نحو 13 ألف جنيه، تُلزم الحاصل عليها أن يحجز تذكرة طيران من مصر إلى إحدى الدول على أن تكون المملكة العربية السعودية محطة ترانزيت خلال هذه الرحلة لمدة قد تصل إلى 96 ساعة.

شروط تأشيرة المرور

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أنّ هناك خطأ يتم ارتكابه من بعض شركات الطيران التي تمنح المسافرين للمملكة العربية السعودية تأشيرة مرور، إذ تمنح المسافرين عبر هذا البرنامج تذاكر طيران تبدأ من القاهرة وتنتهي في جدة دون وجود وجهة ثانية ودون اعتبار المدن السعودية محطة ترانزيت خلال الرحلة، وهو ما يخالف الغرض الذي يتم من خلاله منح تأشيرة المرور ويحولها إلى تأشيرة عمرة بالمخالفة للقانون.