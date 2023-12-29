سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 29-12-2023 حالة من الثبات في مختلف البنوك بالقطاع المصرفية في مصر، إذ سجل الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

ترصد «الوطن» سعر الدولار اليوم الجمعة 29-12-2023 في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وفقًا للمنصات الرسمية للبنوك، وهي كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم الجمعة 29-12-2023 نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 29-12-2023، في بنك أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك التجاري الدولي CIB للبيع 30.95 جنيه، و30.85 جنيه للشراء.