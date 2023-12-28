شهد سعر الدولار اليوم الخميس 28-12-2023 في مختلف البنوك المصرية استقرارا ملحوظا مقابل الجنيه المصري، إذ سجل الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم الخميس 28-12-2023 في البنوك المصرية

وتستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم في مختلف البنوك، وفقا لآخر تحديث أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الخميس في البنك المركزي 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة سجل سعر الدولار اليوم الخميس 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

أما في بنك أبوظبي الإسلامي سجل سعر الدولار اليوم الخميس 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وفي البنك التجاري الدولي CIB سجل سعر الدولار اليوم الخميس للبيع 30.95 جنيه، و30.85 جنيه للشراء.