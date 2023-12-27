شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء داخل البنوك المصرية، استقرارًا مستمرًا منذ ختام بداية التعاملات الصباحية، في حين أن هناك توقعات باستمرار ثبات الأسعار حتي نهاية العام الجاري 2023 وفقًا لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء والذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في ختام التعاملات داخل البنك المركزي المصري 30.93 جنيه للبيع و30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- بلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- كما وصل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأربعاء داخل بنك مصر إلى 30.85 جنيه بيعًا و30.75 جنيه شراءً.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- أما سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- وعن سعر الدولار في ختام التعاملات اليوم داخل بنك الإسكندرية 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.