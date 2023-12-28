سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 28-12-2023 في منتصف التعاملات

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار، في مختلف البنوك المصرية، في ختام منتصف التعاملات اليوم الخميس 28-12-2023، بحسب المنصات الرسمية الخاصة بالبنوك المصرية الحكومية.

«الوطن» ترصد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة اليوم الخميس 28-12-2023 وجاءت كالتالي:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 28-12-2023 في البنوك المصرية نحو 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء، وذلك داخل البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات داخل البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس، داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

كما بلغ سعر الدولار الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس داخل بنك القاهرة، نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 28-12-2023 داخل بنك الإسكندرية نحو 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.