سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار، في مختلف البنوك المصري، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، بحسب المنصات الرسمية الخاصة بالبنوك المصرية الحكومية.

تنشر «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة اليوم الأربعاء، وجاءت كالتالي:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء، في البنوك المصرية نحو 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء، وذلك داخل البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات داخل البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

كما بلغ سعر الدولار الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء داخل بنك القاهرة، نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم داخل بنك الإسكندرية نحو 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.