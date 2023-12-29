فوز 5 لاعبين من كفر الشيخ في بطولة الجمهورية للتايكوندو للمدارس

شاركت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ «توجيه التربية الرياضية» في بطولة الجمهورية للتايكوندو للمدارس، والتي أُقيمت بنادي الزهور بمدينة نصر بالقاهرة، وحققت مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

فوز لاعبي التايكوندو بإدارة مطوبس التعليمية

وأعلن محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن فوز لاعبي التايكوندو بإدارة مطوبس التعليمية، ببطولة الجمهورية، والتي أُقيمت بنادي الزهور بالقاهرة.

أسماء الفائزين في بطولة الجمهورية للتايكوندو للمدارس

وقال وكيل الوزارة، أنّه ولأول مرة في تاريخ المديرية حصول 5 لاعبين على المراكز الأولى وسط مباريات شرسة من دور 64 بتمثيل جميع مديريات الجمهورية، حيث حصل محمود الشهاوي، الموجه بإدارة مطوبس التعليمية ومدرب الطلاب علي شهادة التميز من الإدارة العامة بالوزارة، وحصل الطالب عبد الرحمن الشطلاوي، بمدرسة إبيانة الإعدادية على المركز الأول على مستوى الجمهورية، كما حصل على المركز الثالث كلاً من الطالب أحمد باسم، والطالب محفوظ العربي، بمدرسة مطوبس الإعدادية بنين، وحصل الطالب إبراهيم الشربيني، بمدرسة معدية مهدي الابتدائية على المركز الثاني، وحصل الطالب عمرو أبو سليمان، على المركز الرابع في البطولة.

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ التهنئة للطلاب الفائزين في البطولة، ولفريق العمل المشرف على البطولة من محافظة كفر الشيخ، لافتاً أنّه سيتم تكريم الطلاب الفائزين في بطولة الجمهورية للتايكوندو.