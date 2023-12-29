الكشف على 230 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بالديوان العام لمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع جامعة دمنهور والوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، قافلة سكانية بقرية نكلا العنب بمشاركة أساتذة متخصصين.

قافلة طبية في البحيرة

وشهدت القافلة الطبية تقديم الكشف المجاني على 230 حالة بمختلف التخصصات «باطنة - أطفال - أسنان - قياس ضغط وسكر - تنظيم أسرة - إجراء تحاليل».

خدمات بيطرية خلال القافلة الطبية

وتضمنت القافلة تقديم خدمات بيطرية مجانية «رش ومعدية وتناسلية وباطنة وتجريع» لعدد 1450 رأس ماشية، كما تضمنت إصلاح وصيانة 60 عمودا وكشافا، وتوزيع 100 أنبوبة غاز على أهالي القرية.

تأتي القوافل الطبية في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل والوصول إليهم بالقرى، وكذلك المشاركة الإيجابية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واستمرار القوافل الشاملة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة لتقديم أفضل الخدمات.