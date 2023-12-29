دورات تدريبية للعاملين في «صحة الإسماعيلية» لمواكبة التحول الرقمي

قال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، إن المديرية بالمحافظة تعمل على تطوير ورفع كفاءة العاملين بها، لمواكبة التحول الرقمي، بدورات تدريبية للتمرين على تسجيل بيانات جميع العاملين بالقطاع الصحي، وتسليم الحسابات الخاصة بالبرنامج.

وأضاف مدير صحة الإسماعيلية في بيان صحفي، أن الدورات التدريبية تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتدريب المتعاملين مع المنظومة الإلكترونية.

حطب: الدورات ضمن خطة الدولة مصر 2030

وتابع الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة، إن الدورة تستهدف رفع كفاءة برنامج القوى العاملة وبدء التشغيل الفعلي لمنظومة القوى البشرية، وسرعة تفعيل وتعميم التحول الرقمي، للنهوض بمنظومة الصحة، وذلك ضمن خطة الدولة «مصر 2030».

ويهدف التدريب إلى الوصول لصحة ودقة البيانات الخاصة بالعاملين، وتسهيل الحصول عليها من خلال المنظومة الرقمية وتفعيل دور مدخلي البيانات في رفع كفاءة المنظومة، مشيرا إلى أن التدريب شارك به 26 متدربا من محافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء من فني التسجيل الطبي والإحصاء بإدارات نظم المعلومات وشئون العاملين بالمستشفيات والإدارات الصحية.