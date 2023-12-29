تضمن محافظات الصعيد التي جاءت من بينها محافظة سوهاج، العديد من المواقع التاريخية والسياحية، والمناظر الطبيعية المٌمتعة والجميلة، ويستطيع المواطنين الاستمتاع بها بأرخص الأسعار، إذ يوجد أرخص 8 أماكن للفسحة في رأس السنة بمحافظة سوهاج.

أرخص 8 أماكن للفسحة في رأس السنة بمحافظة سوهاج، تنشرها «الوطن» في ضوء ما تقدمه الجريدة من خدمات متواصلة ومتتالية، وبحسب ما أعلنته محافظة سوهاج.

أرخص 8 أماكن للفسحة في رأس السنة بمحافظة سوهاج

وهناك أرخص 8 أماكن للفسحة في بمحافظة سوهاج، حيث يستطيع أي المواطن دخولها بسعر رمزي، وهناك أماكن دخولها مجانا، التي جاءت على النحو التالي:

1- ممشى أهل سوهاج بكورنيش سوهاج الشرقي، الدخول مجانا.

2- ملاهي السندباد في استاد سوهاج الرياضي، والدخول لأي مواطن مجانًا.

3- الحديقة المتحفية الواقعة أمام ديوان عام المحافظة: الدخول مجانًا.

4- المسرح الروماني يقع بجوار كورنيش النيل الشرقي: الدخول مجانا

6- معبد سيتي الأول ويقع في منطقة أبيدوس بمركز البلينا جنوب سوهاج: الدخول بـ10 جنيهات للمواطن، و5 جنيهات للطالب.

متحف سوهاج القومي

كما جاء متحف سوهاج القومي، بجوار نقابة المهندسين، حيث جاءت سعر التذكرة 10 جنيهات للمواطن و5 جنيهات للطالب.

7- جزيرة الزهور التي تقع وسط نهر النيل، وتحتوى على شاليهات وملاعب أطفال وحمام سباحة.

كورنيش الغربي الذي يقع غرب نهر النيل ووضع برجولات عليه بطول الكورنيش وكذلك كراسي للجلوس.