أرخص 8 أماكن للفسحة في رأس السنة بمحافظة سوهاج
كتب:
فهد فكري بلوم
04:10 م | الجمعة 29 ديسمبر 2023
المتحف الروماني في سوهاج
تضمن محافظات الصعيد التي جاءت من بينها محافظة سوهاج، العديد من المواقع التاريخية والسياحية، والمناظر الطبيعية المٌمتعة والجميلة، ويستطيع المواطنين الاستمتاع بها بأرخص الأسعار، إذ يوجد أرخص 8 أماكن للفسحة في رأس السنة بمحافظة سوهاج.
أرخص 8 أماكن للفسحة في رأس السنة بمحافظة سوهاج، تنشرها «الوطن» في ضوء ما تقدمه الجريدة من خدمات متواصلة ومتتالية، وبحسب ما أعلنته محافظة سوهاج.
أرخص 8 أماكن للفسحة في رأس السنة بمحافظة سوهاج
وهناك أرخص 8 أماكن للفسحة في بمحافظة سوهاج، حيث يستطيع أي المواطن دخولها بسعر رمزي، وهناك أماكن دخولها مجانا، التي جاءت على النحو التالي:
1- ممشى أهل سوهاج بكورنيش سوهاج الشرقي، الدخول مجانا.
2- ملاهي السندباد في استاد سوهاج الرياضي، والدخول لأي مواطن مجانًا.
3- الحديقة المتحفية الواقعة أمام ديوان عام المحافظة: الدخول مجانًا.
4- المسرح الروماني يقع بجوار كورنيش النيل الشرقي: الدخول مجانا
6- معبد سيتي الأول ويقع في منطقة أبيدوس بمركز البلينا جنوب سوهاج: الدخول بـ10 جنيهات للمواطن، و5 جنيهات للطالب.
متحف سوهاج القومي
كما جاء متحف سوهاج القومي، بجوار نقابة المهندسين، حيث جاءت سعر التذكرة 10 جنيهات للمواطن و5 جنيهات للطالب.
7- جزيرة الزهور التي تقع وسط نهر النيل، وتحتوى على شاليهات وملاعب أطفال وحمام سباحة.
كورنيش الغربي الذي يقع غرب نهر النيل ووضع برجولات عليه بطول الكورنيش وكذلك كراسي للجلوس.