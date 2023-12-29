إجراء عملية دقيقة لإعادة تأهيل شلل بالعصب السابع بمستشفى العبور في كفر الشيخ

نجح أطباء قسم جراحة التجميل والحروق بمستشفى العبور للتأمين الصحي بمحافظة كفر الشيخ في إجراء عملية جراحية دقيقة لإعادة تأهيل لشلل بالعصب السابع عن طريق نقل العضلة الصدغية وإعادة استعمالها لمعالجة آثار شلل العصب السابع.

إجراء عملية دقيقة لإعادة تأهيل لشلل بالعصب السابع عن طريق نقل العضلة الصدغية

أجرى الجراحة الدكتور مجدي عبد الكريم عبد المقتدر، أستاذ جراحة التجميل والحروق بجامعة الأزهر، والدكتور محمد رمضان منصور، استشاري ورئيس قسم التجميل بمستشفى العبور للتأمين الصحي، والدكتور صلاح الرفاعي، رئيس قسم التخدير، وعدد من الأطباء وفريق التمريض.

«صحة كفر الشيخ» تشكر الفريق الطبي

ومن جانبه، قدم الدكتور ياسر فرج، مدير الهيئة العامة للتأمين فرع كفر الشيخ، الشكر إلى جميع الأطباء وفريق التمريض والعاملين بمستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، على جهودهم المبذولة التي تسببت في نجاح الجراحة الدقيقة.