استقر سعر الريال السعودي اليوم السبت 30-12-2023 في البنوك المصرية، وذلك مقابل الجنيه المصري، إذ سجلت العملة السعودية في بنك مصر، 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن»، سعر الريال السعودي اليوم وفقًا لآخر تحديث لأسعار العملات بحسب مواقع البنوك الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم السبت، 8.25 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم السبت، 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم السبت، 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم السبت، 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم السبت، 8.25 جنيه للبيع، و8.18 جنيه للشراء.