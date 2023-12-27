شهد سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 27-12-2023 في البنوك المصرية استقرارًا ملحوظًا خلال بداية التعاملات، إذ يتراوح سعر الشراء بين 7.90 جنيه و8.24 جنيه، وبالنسبة للبيع بين 8.23 جنيه و8.49 جنيه، بحسب بيانات أسعار العملات في المواقع الرسمي للبنوك.

ونرصد في السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 27-12-2023 في البنوك المصرية.

سعر الریال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري الشراء بـ8.22 جنيه و8.25 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنك الأھلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، بـ8.20 جنيه للشراء، والبيع 8.23 جنيه.

سعر الریال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، 8.20 جنيه بالنسبة للشراء، و8.23 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في الأهلي المصري.

سعر الریال السعودي في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة للشراء بـ8.04، و8.25 للبيع.

سعر الریال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية سجل 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB وصل إلى 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.