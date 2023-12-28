يواصل سعر الريال السعودي اليوم الخميس 28-12-2023 في البنوك ثباته الذي عليه منذ ختام تعاملات أمس الأربعاء، كما أنه لم يطرأ على سعره أي تغيير منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، في ظل وجود توقعات باستمرار ثبات الأسعار حتي نهاية العام الجاري 2023، وفقا لما أعلن عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الخميس 28-12-2023 في البنوك والذي جاء كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

- سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس داخل البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

- كما بلغ سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم الخميس داخل البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- أما سعر الريال السعودي اليوم داخل مصرف أبوظبي الإسلامي وصل إلى 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

- ووصل سعر الريال السعودي في بداية التعاملات داخل بنك الإسكندرية إلى 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.