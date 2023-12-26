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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 26-12-2023 في البنوك مقابل الجنيه

كتب:

محمد سعيد الشماع
10:06 ص | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
الريال السعودي - تعبيرية

الريال السعودي - تعبيرية

شهد سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 26-12-2023 في مختلف البنوك المصرية استقراراً مقابل الجنيه المصري، إذ سجل اليوم في البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الريال السعودي اليوم في أبرز البنوك، وفقاً لآخر تحديث الأخير لأسعار العملات عبر مواقع البنوك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 8.18 جنيه للشراء.

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