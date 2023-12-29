الدولة تدعم أبناءها في الخارج.. صندوق للطوارئ وبرنامج لخدمات البريد

وضعت الدولة المصرية أبناءها في الخارج على قائمة الأولويات، وانطلاقا من ذلك يتم العمل مع الوزارات المعنية والهيئة القومية للبريد لدراسة إمكانية إرسال الوثائق الثبوتية بشكل سريع ومؤمن، لبحث تيسير استفادة المصريين بالخارج من الخدمات الحديثة والمتنوعة التي يقدمها البريد المصري.

الخدمة الجديدة التي تعمل الدولة على توفيرها، وفق تقرير رسمي، تُمكن المصريين في الخارج من إرسال تحويلاتهم النقدية إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر، ومن ثم استقبال ذويهم في مصر هذه الحوالات البريدية من خلال فروعه بشكل لحظي في جميع أنحاء الجمهورية.

شحن المستندات المؤمنة الخاصة بالمصريين في الخارج

أيضاً تُتيح الخدمة الجديدة، شحن المستندات المؤمنة الخاصة بالمصريين في الخارج وغيرها بشكل سريع وآمن، كما تعمل الدولة على إعداد برنامج مخصص للمصريين بالخارج وفقا للخدمات الحديثة والمتنوعة التي يقدمها البريد المصري، ودراسة إدراج كل الخدمات التي يقدمها البريد المصري في التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين في الخارج.

إنشاء صندوق للطوارئ للمصريين بالخارج

وضمن الجهود التي بذلتها ولا تزال، الدولة المصرية، هي العمل على إنشاء صندوق للطوارئ للمصريين بالخارج سواء كانت لظروف التوقف عن العمل ودعم أسرهم، أو ظروف مرض أو وفاة، والتواصل مع الأسر الكافلة لرعاية الأطفال المكفولين، ويكون الصندوق بمثابة فرص التمكين الاقتصادي من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وجهود الإغاثة من خلال الهلال الأحمر المصري.

كما تعمل الدولة على تمديد الإجازات والإعارات والسماح لعمل المرافق في الخارج مع جميع الوزارات، والعمل على إطلاق منصة إلكترونية يمكن من خلالها إجراء ذلك من الخارج إلكترونيًا.