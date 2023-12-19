وزيرة الهجرة: مفاجآت وقرارات تٌسعد المصريين بالخارج قريبا فيما يخص تجديد الإجازات

قالت الدكتورة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن الوزارة تعمل على زيادة المٌحفزات والمزايا والخدمات التي طلبها المصريون بالخارج، موجهة الشكر لرئيس الوزراء لأنه دائما ما يستجيب لطلبات المصريين بالخارج، ويسعى لتذليل العقبات أمامهم.

إعادة فتح هذه المبادرات في الوقت الملائم

وأضافت سها جندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه بجانب الخدمات والمٌحفزات المٌقدمة للمصريين بالخارج سواء كانت مبادرة السيارات أو التجنيد، هناك دراسة حاليا بناء على طلبات المصريين بالخارج لإعادة فتح هذه المبادرة في الوقت الملائم.

وأشارت إلى أن هناك دراسة فيما يتعلق بتجديد الإجازات والإعارة فوق العشر سنوات المقررة للسفر والوجود في الخارج، والسماح للأزواج المرافقين وللزوجات العاملات والعكس صحيح في إمكانية أن يعملوا بالخارج، كل هذه الطموحات وضعها المصريون بالخارج وجاري دراستها.

مفاجآت للمصريين بالخارج قريبا

ولفتت أن هناك مفاجآت سيسمعها المصريون بالخارج في هذا المجال، خاصة في مجالات الإجازات، فهناك قرارات ستسعد المصريين بالخارج، وجاري الآن العمل على الصياغات القانونية بحيث يكون هناك استثناء في هذا المجال.